Medical Park İzmir Hastanesi'nden Basın Mensuplarına İndirim

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün, sağlık alanında faaliyet gösteren MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile imzaladığı protokol kapsamında basın mensupları Medical Park Hastaneleri'nin sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecekler.



Kampanya ile basın mensuplarına, kullanımda olan basın kartlarını ibraz etmeleri halinde, Türkiye'nin birçok ilinde hastanesi bulunan Medical Park Hastaneleri'nin sağlık hizmetlerinde yüzde 20'ye varan oranlarda indirim uygulanacak.



Konuyla ilgili olarak İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne bir ziyaret gerçekleştiren Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Ahmet Veli Olgundeniz Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ile görüşerek çalışmanın detayları hakkında bilgi verdi. - İZMİR