Medeniyet Okulu anaokullarında
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Konya, Güncel

Medeniyet Okulu anaokullarında

Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin yanı sıra, anaokulu öğrencilerine de milli ve manevi değerler eğlenceli yollarla öğretiliyor.

10.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:44
Medeniyet Okulu anaokullarında

Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin yanı sıra, anaokulu öğrencilerine de milli ve manevi değerler eğlenceli yollarla öğretiliyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi, okullarda öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. İlkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine dergiler dağıtıp, çat kapı tiyatro oyunları sergileyerek öğrencilerin bilinçlenmesine katkıda bulunan Medeniyet Okulu, anaokulu öğrencilerine de ulaşarak yaygınlaşmaya devam ediyor. Medeniyet Okulu kapsamında anaokullarında eğitim gören minik öğrencilere kukla oyunu ile değerler aktarılıyor. Kukla oyunu ile birlikte eğitici drama etkinliklerine de katılan öğrencilerin zihinsel anlamda gelişimlerine katkı sağlanırken, çocuklara sağlıklı yaşamın önemi de anlatılıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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