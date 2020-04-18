Medcezir nasıl yazılır? TDK'ya göre metcezir mi, medcezir mi, met cezir mi?
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Medcezir, Güncel

Medcezir nasıl yazılır? TDK'ya göre metcezir mi, medcezir mi, met cezir mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "medcezir". Peki, metcezir nasıl yazılır? TDK'ya göre metcezir ayrı mı, bitişik mi yazılır?

18.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:28
Medcezir nasıl yazılır? TDK'ya göre metcezir mi, medcezir mi, met cezir mi?

Özellikle fenomen dizi Medcezir ile popüler olan medcezir kelimesi ne demek? Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Medcezir nasıl yazılır? Met cezir mi, medcezir mi ya da metcezir mi? TDK'ya göre medcezir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MEDCEZİR NASIL YAZILIR? MEDCEZİR Mİ, METCEZİR Mİ?

Medcezir nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "metcezir" şeklindedir. Günlük kullanımda medcezir haline alışılsa da, TDK doğru kullanımının bu olmadığını belirtiyor.TDK'ya göre herhangi bir kelimesi bitişik ve ''t'' ile yazılır.

medcezir - yanlış

met cezir - yanlış

metcezir - doğru

METCEZİR NE DEMEK?

Medcezir olarak bilinen kelime metcezir, 'gel git' anlamındadır. Gel git ise bir gök cisminin başka bir gök cismine uyguladığı kütle çekimi nedeniyle her iki cisimde meydana gelen şekil bozulmalarına denir. Sıklıkla karşılaşılan bozulma; Ay ve Güneş'in göreli konumlarındaki değişmeler sonucu kütle çekimlerinde oluşan farklılıklar nedeniyle deniz seviyesindeki yükselme ve alçalmalar.

METCEZİR İLE ÖRNEK CÜMLELER

Yakın zamanda bir metcezir olacağı söylentisi var.

Gördüklerimin ardından sık sık metcezir yaşıyorum.

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