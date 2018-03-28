Mecliste 54. Kütüphane Haftası Etkinliği

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM'nin yakın tarihe ışık tutacak, demokrasinin gelişiminin adım adım izlenebileceği bir kütüphaneye sahip olduğunu belirterek "Şimdi istiklal mahkemelerini günümüz Türkçesiyle kamuoyuyla paylaşıyoruz, bastırıyoruz. Büyük oranda tamamlama noktasındayız." dedi.

TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığınca 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla "Kitap ve İnsan" konulu etkinlik düzenlendi.

TBMM Başkanvekili Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, insan hayatının kalitesinin, düşünceleri ve aldığı kararların kalitesiyle ölçüldüğünü söyledi. Düşüncelerin hammaddesinin bilgi, bilginin kaynağının kitap olduğunu dile getiren Aydın, "Sağlıklı düşünebilmenin yolu sağlıklı bilgilerden geçiyor. Sağlıklı bilgiyi de kitaplardan alabiliyoruz. Kütüphaneler kitap ve insanı buluşturan bilgi merkezleridir. Okunmayan kitap yoktur ama okuyucusunu bekleyen nice kitaplar vardır. Her bir kitap mutlaka okuyucusunu hasretle bekliyor." diye konuştu.

Kitap ile insan arasındaki bağın daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, çocuklar, gençler ve büyüklere kitabı daha da çok sevdirmek için uygun ortamların oluşturulması gerektiğini aktardı.

TBMM Kütüphanesi'nin büyük bir arşiv ve bilgi kaynağına sahip olduğunu belirten Aydın, şunları söyledi:

"400 bin üzerinde eserden bahsediyoruz. 1908'den bugüne kadar tüm tutanaklara ulaşabiliyorsunuz. Geçmişe dayanan bir mazisi var. Yakın tarihimize ışık tutacak, demokrasimimizin gelişimlerini, safahatını adım adım izleyebileceğimiz bir kütüphaneye sahibiz. Elektronik ortamdan, oturduğumuz yerden tüm bilgilere ulaşabiliyoruz. Şimdi istiklal mahkemelerini günümüz Türkçesiyle kamuoyuyla paylaşıyoruz, bastırıyoruz. Büyük oranda tamamlama noktasındayız. En son Ankara istiklal mahkemelerinin de son hali veriliyor. Dolayısıyla 1877'den bugüne daha nice 141 yıllar diliyorum."

Kütüphanenin sadece milletvekillerine değil tüm vatandaşlara hizmet verdiğini ifade eden Aydın, yasama ve denetim faaliyetlerini yürütürken faydalanılabilecek temel kaynağın kütüphane olduğunu anlattı.

Aydın, kütüphanelerin boş bırakılmaması, yalnızlaştırılmaması gerektiğine işaret ederek insanların kitap ile aralarındaki bağı gözden geçirmelerini istedi.

"Okuyan ve araştıran gençler"

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler de uygarlığın gelişiminde en önemli unsurun bilgi olduğunu belirterek tarihsel sürece bakıldığında bilgiyi üreten ve kullanan toplumların her zaman medeniyetler içerisinde lider konumda olduğunu vurguladı.

Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle kitapların tamamen biçim değiştirerek elektronik kitaplar haline geldiğine dikkati çeken İşler, şöyle devam etti:

"Bilgiye, kitaplara erişimin bu kadar kolay olduğu günümüzde, ülkemizdeki okuma alışkanlığının düşüklüğüne ilişkin tedbirler alınmalı, toplumumuza okuyan bireyler kazandırmak için çalışmalar yürütülmelidir. Nitekim, insani gelişme ve kültürel kalkınmanın anahtarı okuyan ve araştıran bireylerin topluma kazandırılmasıdır."

Başta çocuklar olmak üzere toplumda okuma kültürünün kazandırılması gerektiğini dile getiren İşler, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maalesef az okuyan bir toplumuz. Okuma alışkanlığının aslında okullarda kazandırılması gerekiyor ama mevcut okul sistemimize baktığımız zaman sınav ağırlıklı olduğu için okuma alışkanlığının maalesef kazandırılmadığını görüyoruz. Onun için önümüzdeki yıllarda milli eğitim sisteminin tekli eğitim sistemine geçecek olması son derece önemli. Bu dönüşümü sağladıktan sonra da inşallah gençlerimizin daha çok okuyan, düşünen nesiller olmasını sağlamış olacağız. Artık sınav için çalışan, okuyan bir gençlik değil, düşünen ve bilgi edinmek için okuyan bir gençliğin yetiştirilmesi gerekmektedir."

TBMM Kütüphanesinin geçmişinin Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan'a dayandığını anlatan İşler, Osmanlı döneminde basılan dokümanlara sahip TBMM Kütüphanesinin hem Meclis üyelerine hem de araştırmacılara hizmet verdiğini söyledi. Yeni basılan eserlerin de çok hızlı bir şekilde kütüphaneye kazandırılması gerektiğini ifade eden İşler, milletvekillerinin bu yöndeki taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması gerektiğini kaydetti.

Aydın, İşler ve TBMM Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa İsen ile davetliler, önce kütüphaneyi gezdi ardından Meclis bahçesine çıkarak kitap okudu.