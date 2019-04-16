Meclis Üyelerinin Görevleri Belli Oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçilen belediye başkanları ve meclis üyelerini tebrik ederek, Manisa'ya en güzel hizmetleri kazandırmanın çabasında olacaklarını vurgularken yapılan oylamalarla komisyon ve kurul üyeleri de belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönem ilk toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi meclis üyelerine seslenen Başkan Ergün, "Ülkemiz demokrasisinin en önemli sınavlarından bir tanesini geride bıraktık. 31 Mart 2019 mahalli idareler genel seçimlerinin ardından yeniden seçilen ve ilk kez seçilen belediye başkanları ve meclis üyeleri olarak ilk meclis toplantımızı gerçekleştiriyor olmanın hem heyecanını, hem de mutluluğunu yaşıyoruz. 2019-2024 hizmet dönemi olan 5 yıllık sürede gelişen ve değişen Manisa'mıza katkı sağlamak için bir araya geleceğiz.Seçimler yapıldı ve bitti. Şimdi hepimiz, ortak paydamız olan güzel Manisa'mızı daha da ileriye götürmek için el birliğiyle çalışmaya başlayacağız. Ben öncelikle hemşerilerimizin gösterdiği teveccühle seçilen Belediye Başkanları ve meclis üyesi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şahsım olarak Manisa'da üçüncü dönemimizi Allah'ın izniyle icra edeceğiz. Bizlere oy veren/vermeyen tüm hemşerilerime de bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.Tarihiyle kültürüyle ve bulunduğu konum itibariyle ülkemizin göz bebeği bir şehri olan Manisa'mızı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 hedeflerine en iyi şekilde ulaştırmak için çalışacağız ve üreteceğiz" dedi.

Meclis Başkanvekilleri belirlendi

Başkan Ergün, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan ve eski Milliyetçi Çalışma Partisi Manisa İl Başkanı Mustafa Tosun'u da rahmetle andı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda 2 yıl boyunca görev yapacak olan meclis başkanvekillerinin seçimi gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylama sonucunda 1. Başkanvekilliğine Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, 2. Başkanvekilliğine ise MHP Meclis Üyesi Doğan Ensivri seçildi. Daha sonra 2 yıl süreyle görev yapacak Meclis Katip üyelerinin seçimine geçildi. Gizli yapılan oylama sonucunda Bilgehan Noyan ve Fedai Kozan, 60'ar oyla Meclis Katip Üyeliğine seçildi.

Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyonları üyeleri seçildi

Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni'nde görev alacak 5 ismin belirlenmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda encümen üyeliklerine Şerafettin Yüncüoğlu, Dilşat Ulaş, Bilgehan Noyan, Selman Keresteci ve Mürşit Gedizli seçildi. Ardından ihtisas komisyonlarının kurulması ve görev alacak isimlerin belirlenmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda komisyonlarda görev alacak isimler şöyle oluştu: "İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Dilşat Ulaş, Atilla Efendioğlu, Hüseyin Gündoğan, Mehmet Palabıyık, Yücel Kaşıkçı, Halis Özcan, Koray Kaplan. Plan ve Bütçe Komisyonu: Gürkan Koyuncu, Ahmet Tonguç, Ali Sezer, Hüseyin Yılmaz, Tanıl Sevenler, Çetin Çavdarlı, Remzi Şirinoğlu. Hukuk ve Tarifeler Komisyonu: Mehmet Candan, Mürşit Gedizli, Fedai Kozan, Mehmet Güzgülü, Bilgehan Noyan, Mehmet Oruç, Lütfü Akdağ. Trafik ve Ulaşım Komisyonu: Selman Keresteci, Muhammet Arif Alkan, Cemal Gürman, Murat Maan, İbrahim Aydın, Hasan Aydır, Ahmet Tınazlı. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Nurullah Akgün, Salih Tekeli, Mustafa Çamzeybek, Doğan Ensivri, Ünal Kıykaç, Halil Koç, Gökhan Köse. Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu: Nurullah Ertaş, Ahmet Esen, Salih Tekeli, Hikmet Çalışkan, Muammer İner, İlhami Dinçer, Fehmi Gülen. AB ve Dış İlişkiler Komisyonu: İlhan Türe, Emin Özarı, Cemal Gürman, Semih Adıgüzel, Ahmet Yılmaz, Ömer Geriter, Bülent Mersinli. Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu: Aysun Yıldırım, Nurullah Akgün, Ahmet Esen, Şerafettin Yüncüoğlu, Fatma Aslan, Mustafa Ali Kındıroğlu, Fehmi Gülen. Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu: Sedat Aydın, Tanju Yelken, Nurullah Altaş, Mustafa Uygun, İbrahim Kara, Mehmet Yavuz, Gökhan Yener. Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu: Nedim Güner, Ercan Bilgiç, Sedat Gül, Ramazan Gürcan, Murat Maan, Ulvi Murat Tunca, Ali Zengin. Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu: Nedim Güner, Mehmet Uygun, Sedat Gül, İbrahim Kilimci, Hayati İmrenlerli, Ali Çelemen, Asım Daban. Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu: Mehmet Uygun, Tanju Yelken, Mustafa Çamzeybek, Ahmet Yılmaz, Semih Adıgüzel, Ferdi Zeyrek, Hüseyin Baysal.

Ege Belediyeler Birliği ve Jeopark Belediyeler Birliği Üyeleri de belirlendi

Ege Belediyeler Birliğine Gürkan Koyuncu asil üye olarak seçildi. Tarihi Kentler Birliği'ne de Kefaettin Öz, Azmi Açıkdil ve Yücel Kaşıkçı asil üye olarak seçildi. Jeopark Belediyeler Birliği'ne 6 asil 3 yedek üye seçimine geçildi. Yücel Kaşıkçı, Ahmet Yılmaz, Mehmet Uygun, Nedim Güner, Mustafa Uygun, İbrahim Kilimci yapılan oylama sonucunda asil üyeliğe seçildi. Komisyon seçimlerinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Denetim Komisyonu raporu okundu. Ardından 2018 mali yılı faaliyet raporunun oylanmasına geçildi. Başkan Ergün, burada görevi Meclis 1. Başkanvekili Kamil Öz'e devretti.

Üreticinin yüzünü güldüren karar

Toplantıda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının çiftçilerin ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak amacıyla 2019 Nisan-Eylül tarihleri arasında ilçelerde bulunan tarımsal ilaçlama suyu depolarından ücret alınmaması teklifi, oybirliğiyle kabul edildi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 14 Mayıs Salı günü saat 18.30'da toplanmak üzere meclis birleşimine son verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA