Meclis toplantısında orman şehitleri için saygı duruşu

Alaşehir Belediyesi Ağustos Ayı olağan meclis toplantısı orman yangınlarında hayatını kaybeden şehitler için düzenlenen saygı duruşu ile başladı.

Alaşehir Belediyesi Ağustos Ayı olağan meclis toplantısı orman yangınlarında hayatını kaybeden şehitler için düzenlenen saygı duruşu ile başladı. Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Alaşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı başlamadan önce orman yangınlarında hayatlarını kaybeden orman şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Yaklaşık 1 haftadır Türkiye'nin her yerinde orman yangınları olduğuna dikkat çeken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Yaklaşık 1 haftadır ülkemizin birçok noktasında devam eden, hepimizi derinden etkileyen ve kahreden orman yangınları ile ilgili üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Yangın nedeniyle hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyorum. Orman yangınlarının söndürülmesi için canlarını hiçe sayarak çalışan tüm görevlilere ve gönüllü vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Öküzcüoğlu gündem dışı yaptığı konuşmada şunları belirtti: "Pençe harekatında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak otelinde canlarını yitirenleri rahmetle anıyoruz. 5 Temmuz 1993 tarihinde PKK Terör örgütü tarafından katledilen 33 vatandaşımızı saygıyla anıyoruz. 12 Temmuz günü kaza sonucu hayatını kaybeden tarım işçilerimizi rahmetle anıyoruz. 13 Temmuz günü görevi başındayken şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. 20 Temmuz Kuzey Türk Cumhuriyetinin Barış ve Özgürlük Bayramını kutluyoruz. 23 Temmuz tarihinde; en zor şartlarda bile vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan, manda ve himayenin kesinlikle kabul edilmeyeceğini herkese ilan eden Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümünü; 24 Temmuz tarihinde ise milli bağımsızlığımızın teminatı ve Türkiye Cumhuriyetimizin tapusu olan Lozan Barış Antlaşması'nın 98. yılını kutladık. Bu vesileyle vatanımızın kurtarılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Halen devam eden Tokyo 2020 olimpiyatlarında son olimpiyat şampiyonu Çin'i ve Arjantin'i set vermeden mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkan Filenin Sultanlarını ve tarihimizde ilk kez Okçuluk dalında olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz kardeşimizi gönülden kutluyorum. İnşallah diğer millilerimizden de güzel haberler almaya devam ederiz."

Başkan Öküzcüoğlu'nun konuşmasının ardından canlı olarak verilen mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı