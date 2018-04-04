Meclis Eskişehir Lezzetlerini Tattı

ESKİŞEHİR (İHA) – TBMM'de bulunan ve milletvekillerinin yemek yediği restoranda uygulanan '7 bölge 7 yemek' uygulamasında Eskişehir'in lezzetleri sunuldu.

Asırlarca kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşan lezzet kültürünü en iyi şekilde tanıtmayı amaçlayan meclis mutfağında '7 bölge 7 yemek' uygulaması devam ediyor. Her hafta Çarşamba günü farklı yörelerden lezzetlerin sunulduğu menüyü bu hafta Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay hazırladı. Meclis Mutfağından yapılan açıklamada, "Tüm milletvekillerimizin Anadolu coğrafyamızın dört bir yanından mutfak kültürünü ve mirasını tanıması için her hafta Çarşamba farklı illerimizin lezzetlerini soframıza sunmaya devam ediyoruz. 3 bin yılı aşan köklü tarihi Eskişehir'in yemeklerini de etkilemiştir. Frigya' dan Bizans'a, Selçuklu' dan Osmanlı'ya kadar uzanan köklü geçmiş Eskişehir'in yemeklerine de sinmiş, birbirinden farklı lezzetlerin sofralarla buluşmasına vesile olmuştur. Eskişehir içinde barındırdığı nüfus bakımından adeta bir kültür mozaiği şeklindedir. Şehrin yemekleri Tatarların, Balkan göçmenlerinin ve yerli halkın mutfağından çıkan yemeklerden oluşmuştur. Eskişehir'in özel lezzetleri olan ve titizlikle hazırlanan Kuru Bamya Çorbası, Firik Kebabı, Eskişehir'in yerelden evrensele uzanan lezzeti Çibörek ve Eskişehir Helvalı İrmik Tatlısı'nın hatıranızda ve damağınızda güzel izler bırakacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Menüyü Emine Nur Günay organize etti

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay konu ile alakalı yetkililer ile görüşerek menünün şekillendirilmesinde yardımcı oldu. Menüyü düzenleyen Prof. Dr. Günay ayrıca yemeklerin tarihi ile alakalı yetkililere bilgi verdi. Günay konu ile ilgili "Bir şehrin yemek kültürü o şehrin değeridir. Şehrimizin değerlerini ortaya çıkarmak, bunları önce Türkiye'ye sonra dünyaya tanıtmak hepimizin görevi. Bunun için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR