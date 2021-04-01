Meclis bir kez daha Çiğdem Günal dedi
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Meclis bir kez daha Çiğdem Günal dedi

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Meclis bir kez daha Çiğdem Günal dedi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi başkanlık seçimi yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkanı Çiğdem Günal 21 meclis üyesinin de desteği ile tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Düzce İl Genel Meclisi Bakanı değişmedi. Meclis üyeleri Çiğdem Günal'a 3 yıllığına tekrar yetki verdi. Birinci Başkan vekili Fazlı Koç olurken ikinci başkan vekili ise İsmail Arsal oldu.

Günal, teşekkür konuşmasında ise "Beni seçen meclis üyelerimize teşekkür ederim. Bundan sonrada birlik ve beraberlik içinde hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Meclis bir kez daha Çiğdem Günal dedi
Meclis bir kez daha Çiğdem Günal dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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