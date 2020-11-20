MEB: "Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak."
20.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:29
MEB: "Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak.
MEB: "Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş