MEB: "Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak."

MEB: "Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak.