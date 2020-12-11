MEB'den Kovid-19'a özel site
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MEB'den Kovid-19'a özel site

11.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:36
MEB'den Kovid-19'a özel site

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Bakanlığın yaptığı çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırlanan "covid19.meb.gov.tr" internet sitesinin yayına açıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Bakanlığın yaptığı çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırlanan "covid19.meb.gov.tr" internet sitesinin yayına açıldığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sürecinde Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

İlgili Haberler

MEB'den 'MEB Ajanda' ve 'E-okul' uygulaması
MEB'den 'MEB Ajanda' ve 'E-okul' uygulaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nda BM Genel Kurulu'na seslendi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu"nda BM Genel Kurulu'na seslendi Açıklaması
Kovid-19 hastalarına özel taşıma hizmeti
Kovid-19 hastalarına özel taşıma hizmeti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş Ali Palabıyık
Tüm Haberler İlaç Çocuk Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MEB'den Kovid-19'a özel site - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:37:45. #1.15#
title