MDOB "Carmina Burana"yı sanatseverlerin beğenisine sundu

12.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:44

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) koreografik sahne kantatı formunda yenilenen "Carmina Burana"yı sahneledi.

Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan, güçlü müzikleri, etkileyici dekor ve kostüm tasarımıyla sahnelenen eserin koreografi ve rejisörlüğünü Mehmet Balkan yaptı.

Orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı eserin koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini Reyhan Bezdüz üstlendi.

Soprano Saliha Aktaş, tenor Erdem Erdoğan bariton Hulusi Polat, bale solistleri Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen'in yer aldığı eserde, MDOB orkestrası ve korosu da sanatçılara eşlik etti.

Eser, sanatseverlerden beğeni aldı.

Kaynak: AA