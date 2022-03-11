McDonald's Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacak - Haberler

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McDonald's Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacak

AA - Semen Vasileyev - Güncel
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Murmansk kentindeki McDonald's restoranından detaylar MURMANSK - ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Murmansk kentindeki McDonald's restoranından detaylar MURMANSK - ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu. Dünyanın en kuzeyinde Murmansk kentinde hizmet veren McDonald's restoranı da faaliyetini durduracak.

McDonald's Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacak

McDonald's Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacak

McDonald's Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacak

AA / Semen Vasileyev - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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