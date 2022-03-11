McDonald's Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacak

Murmansk kentindeki McDonald's restoranından detaylar MURMANSK - ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu. Dünyanın en kuzeyinde Murmansk kentinde hizmet veren McDonald's restoranı da faaliyetini durduracak.