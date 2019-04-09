Mazlum Kuzey ve Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!"In Galası Yapıldı

Oyuncu Önder Açıkbaş'ın ilk yönetmenlik denemesi "Mazlum Kuzey ve Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!" filminin galası gerçekleştirildi.

Vizyona 2015 yılında giren "Mazlum Kuzey" adlı filmin devam halkası olan yapımın galası Freya Akaretler'de yapıldı.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Açıkbaş, filmin marjinal bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Güzel oldu. Birincisine göre film daha eğlenceli bir hikaye oldu." dedi.

Açıkbaş, bu filmde "Kuddusi"nin ilk defa bir sinema karakteri olarak ortaya çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Benim için çok büyük bir denemeydi bu. Kendime bu karakteri 'Nasıl konuşturacağım, nasıl ayağa kaldıracağım.' diye çok soru sordum. Fakat o kadar güzel oldu ki. Filmde herkes de çok iyi oynadı."

Önder Açıkbaş'ın yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünü oynadığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Fatoş Bayındır, Gülten Çelik, Mustafa Çelik, Ahmet Dursun ve Mustafa Miraç Kaya yer alıyor.

Komedi türündeki filmin yapımcılığını ÖTV ile Eyes Yapım gerçekleştiriyor.

"La Casa de Papel" adlı soygun dizisine atıfta bulunan filmin konusu özetle şöyle:

"Mazlum Kuzey'in gerçekleştirmeyi düşündüğü büyük bir hayali vardır. Elon Musk'ın uzaya araba yollayacağını öğrenen genç adam, uzaya gidip orada okey masası kurmayı planlar. Bu sayede dünyanın gözü üzerinde olacak ve herkes okey kültürünü öğrenebilecektir. Babası Tahir'den kendisine kalan parayı gözünü kırpmadan bu işe yatıran Mazlum Kuzey, vakit kaybetmeden oyuna hakim olan birkaç arkadaşı ile birlikte uzaya gider. Ancak tam gösteri maçının yapılacağı sırada astronotlar arasında kavga çıkınca proje iptal olur. Bu sırada Mazlum'un karısının kaçılması ise işleri içinden çıkılmaz bir hale sokar. Mazlum'un dayısı Kuddusi'nin işe el atması ile ekip, kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulur."

Film, 12 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA