Mazlum Çimen ve Eylem Pelit'ten
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Mazlum Çimen ve Eylem Pelit'ten

Mazlum Çimen ve Eylem Pelit'in Anadolu nefeslerini yeniden yorumladığı "Şelpe ve Bas Konseri" 20 Ocak Pazartesi akşamı sanatseverlerle buluşacak.

16.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:09
Mazlum Çimen ve Eylem Pelit'ten

Anadolu Nefeslerine Yeni Bir Yorum

Halk müziğinin, dizi ve film müziklerinin usta ismi ile ülkemizin en önemli bas gitaristlerinden Eylem 'in Anadolu nefeslerini şelpe, cura, bağlama ve bas gitarla alışılmışın dışında bir yaklaşımla yorumlayacakları "Şelpe ve Bas Konseri" sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler
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