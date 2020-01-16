Mazlum Çimen ve Eylem Pelit'ten

16.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:09

Anadolu Nefeslerine Yeni Bir Yorum

Halk müziğinin, dizi ve film müziklerinin usta ismi Mazlum Çimen ile ülkemizin en önemli bas gitaristlerinden Eylem Pelit'in Anadolu nefeslerini şelpe, cura, bağlama ve bas gitarla alışılmışın dışında bir yaklaşımla yorumlayacakları "Şelpe ve Bas Konseri" sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler