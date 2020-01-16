Mazlum Çimen ve Eylem Pelit'ten
Mazlum Çimen ve Eylem Pelit'in Anadolu nefeslerini yeniden yorumladığı "Şelpe ve Bas Konseri" 20 Ocak Pazartesi akşamı sanatseverlerle buluşacak.
16.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:09
Anadolu Nefeslerine Yeni Bir Yorum
Halk müziğinin, dizi ve film müziklerinin usta ismi Mazlum Çimen ile ülkemizin en önemli bas gitaristlerinden Eylem Pelit'in Anadolu nefeslerini şelpe, cura, bağlama ve bas gitarla alışılmışın dışında bir yaklaşımla yorumlayacakları "Şelpe ve Bas Konseri" sanatseverlerle buluşacak.
Kaynak: Bültenler