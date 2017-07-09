Mazlum Çimen, Oğlunun Düğününde Şaşırttı: Evlilik Gereksiz

Mazlum Çimen'in oğlu Saki Çimen, dün akşam Gül Zaman'la dünya evine girdi. Çifti; iş, sanat ve siyaset dünyası yalnız bırakmadı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Saki Çimen, dün akşam hayatını Gül Zaman'la birleştirdi. Zaman'ın şahitliğini halil sezai, Emrah Babal, Hatice Papila ve Uğur Ateş yaparken, Menderes Samancılar, Eşber Yağmurdereli ve Vedat Sakman gelinin şahitliğini üstlendi. Düğüne, Oktay Kaynarca, Meltem Cumbul, asuman dabak, Gökhan Türkmen, Murat Evgin, Turgay Tanülkü, Umut Sezgin ve Rıza Esendemir'in yanı sıra gelinle damadın yakın arkadaşları da katıldı.

"TUTMUŞ BİR ŞEYE DOKUNMAMAK GEREK"

Çok mutlu olduğunu belirten Mazlum Çimen, muhabirlerin "Sevgiliniz Zuhal Olcay'la sizi nikah masasında görebilecek miyiz?" sorusuna, "Evlilik gereksiz bir olay çünkü güzel giden bir şeyin üzerine yeni bir şey yapmaya gerek yok. Tutmuş bir şeye dokunmamak gerek bence" yanıtını verdi.

İşte düğünden dikkat çeken kareler;















