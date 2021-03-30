Mazıdağı'nda Kırmızı Çizgi Uygulaması Başladı
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Mazıdağı'nda Kırmızı Çizgi Uygulaması Başladı

Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel
Mazıdağı'nda Kırmızı Çizgi Uygulaması Başladı

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Mazıdağı ilçesinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Mazıdağı ilçesinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan'ın katılımıyla Mazıdağı-Derik kara yolunda uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında polis ve jandarma tarafından sürücü ve vatandaşlara broşür dağıtıldı, bilgi verildi.

Kalkan, sürücülerin trafik kurallarına uyup, yayalara yol vermesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

"Yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de kırmızı çizgi uygulamasını başlattık. İlçemizde trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerini boyayarak kırmızı çizgimizi çektik. Sürücülerin yaya geçitlerinde, yayalara yol vermesi gerekir. Yasal olarak bu böyle." diyen Kalkan, yayaların da üstüne düşen görevi yaprak yaya geçitlerini kullanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

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