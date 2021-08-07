Mazgirt'te iki cemevi ile türbenin bakım ve onarımı yapıldı
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Mazgirt'te iki cemevi ile türbenin bakım ve onarımı yapıldı

Mazgirt'te iki cemevi ile türbenin bakım ve onarımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine Şeyh Çoban Baba ve Darıkent Baba Mansur cemevlerinin onarım çalışmaları tamamlandı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine Şeyh Çoban Baba ve Darıkent Baba Mansur cemevlerinin onarım çalışmaları tamamlandı.

Mazgirt Kaymakamlığı, Şeyh Çoban Baba Cemevi ve Darıkent Baba Mansur Cemevinin bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Dedelerimiz ve vatandaşlarımızın önerileri doğrultusunda ilçemizde bulunan Mazgirt Şeyh Çoban Baba Cemevi, Darıkent Baba Mansur Cemevi ve Çoban Baba Türbesinin bakım ve onarımı yapılmıştır. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve Tunceli Valimiz Mehmet Ali Özkan'a teşekkür eder, bölge halkımız adına şükranlarımızı sunarız" denildi. - TUNCELİ

Mazgirt'te iki cemevi ile türbenin bakım ve onarımı yapıldı
Mazgirt'te iki cemevi ile türbenin bakım ve onarımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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