Mayo ve bikini alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Sahillerde özgürce güneşlenmek ve denizin tadını çıkarmak için doğru şekilde mayo ve bikini seçmeli, en ideal tasarımı tercih etmelisiniz. Peki, mayo ve bikini alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tatil planınızı yaptınız ama nasıl bir bikini alacağınıza henüz karar veremediyseniz, size yardımcı olacak tüyolara kulak verebilirsiniz. Böylece plajların parlayan yıldızı olabilirsiniz.

RAHAT MI?

Mayo veya bikini alırken öncelikle onunla rahat olup olmadığınızı kontrol edin. Çünkü onunla denizde açılacak ve havuzda gireceksiniz. Rahat şekilde yüzmek için bikininiz rahat olması büyük önem taşımaktadır.

TARZINIZI YANSITIYOR MU?

Günlük kıyafetlerinizde olduğu gibi bikiniler de sizin bir yansımasıdır. Renk ve tasarım özelliklerinin sizin tarzınız yansıtıp yansıtmadığından emin olduktan sonra bikini almalısınız.

KALİTE OLMAZSA OLMAZ

Zaten tatil boyunca giyeceğim, daha sonra seneye kadar giymem diyerek basite kaçmayın. Bikini ve mayo seçiminde kaliteden ödün vermeyin. Hem uzun ömürlü kullanım hem de plajda tatsız kazaların yaşanmaması için bu kriter çok önemlidir.

BİRAZ YAVAŞ

Mayo ve bikini alışverişini aceleye getirmeyin. Biraz sakin ve kontrolü davranın. Beğeni, tarz, kalite, fiyat ve tasarım kriterlerine göre kıyaslama yaparak en doğru seçeneği belirleyip güneşin ve suyun tadını çıkarın.