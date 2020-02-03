Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?

03.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:40

Maydanoz kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Maydonoz nasıl yazılır? Maydanoz mu, maydonoz mu? TDK'ya göre maydonoz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MAYDONOZ NASIL YAZILIR? MAYDANOZ, MAYDONOZ MU?

Maydonoz nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "maydanoz" şeklindedir. İlk kullanılan 'a' sesli harfinin ardından söylenişi daha kolay olan 'o' harfi maydanozun yanlış kullanımına sebebiyet veriyor. Ancak TDK'ya göre maydonoz kelimesinin doğru yazılışı maydanoz şeklindedir.

Maydonoz - yanlış

Maydanoz- doğru

MAYDANOZ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Hiçbir sebze ve meyvenin organik olmadığı bu günlerde, annem balkonda maydanoz yetiştirmeye başladı.

''Her şeye maydanoz olma'' şeklinde öyle güzel bir söz varki durumu açıklıyor.