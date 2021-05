Mavera nerede çekiliyor? Mavera dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Maveraya Yolculuk nerede çekildi?

MAVERA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mavera dizisi Konya'da çekilmektedir. Dizinin birçok sahnesi Konya'nın Meram ilçesinde çekildiği bilinmektedir. Ek olara Mavera dizisindeki olaylar Bağdat'ta geçmektedir.

MAVERA KONUSU NE?

Birbirinden iddialı yapımlara imza atarak izlenme rekorları kıran TRT 1'de yeni bir dizi daha başlıyor: "Mavera" Hâce Ahmed Yesevi'nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45'de TRT 1 ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat'a gönderilen Hace Ahmed Yesevi'nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat'ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor. Hâce'nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor. Bir tarafta onu Bağdat'tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili; diğer tarafta ise Hâce Ahmed'in "Alp" bileğiyle koruyup, "Eren" yüreğiyle kucaklayacağı insanlar… Uygarlığımızın büyük ışığı Hace Ahmet Yesevi'nin verdiği büyük mücadeleyi anlatan Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda; Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor. "Mavera" 12 Nisan'dan itibaren Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün TRT 1'de…