MAÜ, Mardin'i Üretim Merkezine Çevirmeye Kararlı

MARDİN (Bültenler) - Mardin Artuklu Üniversitesi, MAÜKÖK'ün alt kurulu olan Tarım Sektörü İşbirliği Kurulu (MAÜTAS)ile Mardin İlinin tarımsal sorunlarının çözümü için sektör temsilcileri ile müzakere toplantısı gerçekleştirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ana gündeminde, geçtiğimiz ocak ayında sektör temsilcileri ile düzenlenen istişare ve anket toplantısında tespit edilen sorunlara dair geliştirilençözüm önerilerinin paylaşılması konusu yer aldı.

Düzenlenen toplantıda, bu hafta içerisinde Zirai Teknoparkın kurulumu için önemli adımların atıldığını müjdeleyen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar:

" Üniversite olarak, Mardin'in gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilmek, Mardin'e faydalı olabilecek ve katkı sunabileceğimiz her alanda akademik birikimimizi sahada pratik çıktılar üreten birmerkez halineçevirmek gayesi üzerine MAÜKÖK'ü oluşturduk. Mardin'de öylesine yüksek bir potansiyel var ki çok az bir çabalama, planlama ve stratejiyle potansiyeli ortaya çıkarmanın çok anlamlı sonuçları görülecektir. Bu işi eğitim ve sanayiden başlayarak vebirçok farklı alana dokunarak yapıyoruz. Mardin bir tarım şehridir ve tarımı üniversitemizin odak noktalarından biri yaptık. Ziraatçı arkadaşların desteği ile Mardin'de tarım sektörünü bulunduğu noktadan çok daha ileri noktaya taşıyacak hedefler ve stratejiler belirliyoruz. Mardin İlinin bütün derdi bizim derdimizdir. Dokunabileceğimiz her alana ulaşmak, katkıda bulunabileceğimiz her şeye katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Yapılan toplantılar neticesinde Mardin İlinin tarım sektöründe tespit edilen sorunların başında; enerji, girdi maliyetlerinin yüksek olması, tarımsal planlamanın olmaması, tarıma dayalı sektörde alternatif pazar kanalları ile kalifiye eleman eksikliği gibi başlıklar yer aldı.

Toplantıda, GAP projesinin ivedilikle bitirilmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi için verim ve kalitesi yüksek tohumların kullanılması, güneş enerjisinden faydalanma oranının artırılması ile ülke genelinde tarımsal planlamanın yapılması şeklinde çözüm önerileri gündeme alındı. MAÜ akademisyenlerinin Mardin İlinin tarımsal sorunlarının çözümü için yaptığı çiftçi eğitim faaliyetleri, demonstrasyonlar, adaptasyon ve ıslah çalışmalarının sonuçları hakkında ki bilgilendirme sunumunun ardından toplantı sona erdi.

Bültenler - Güncel