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Mattia Ahmet Minguzzi olayı son durum nedir? Ahmet Minguzzi davası ne zaman?

Mattia Ahmet Minguzzi olayı son durum nedir? Ahmet Minguzzi davası ne zaman?
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Kamuoyunun gündeminde yer alan trajik olaylardan biri olan Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, halen sıcaklığını koruyor. "Mattia Ahmet Minguzzi olayı son durum nedir?" sorusu, hem sosyal medyada hem de haber platformlarında sıkça araştırılıyor. İstanbul Kadıköy'de yaşanan bu acı olayın ardından yürütülen hukuki süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor.

"Mattia Ahmet Minguzzi olayı son durum nedir?" sorusunun cevabı, adaletin yerini bulmasını bekleyen kamuoyu için büyük önem taşıyor. 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. tarafından saldırıya uğrayan ve 7 Şubat 2025'te yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü, Türkiye'de gençlik şiddeti konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Peki, Mattia Ahmet Minguzzi olayı son durum nedir? Davada hangi gelişmeler yaşandı? Sanıklar hakkında ne tür cezalar talep ediliyor? İşte detaylar...

MATTIA AHMET MINGUZZI OLAYI SON DURUM NEDİR?

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 Cuma sabahı saat 08:25 sularında Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda alışveriş yaparken saldırıya uğradı.

AHMET MINGUZZI'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

24 Ocak'ta Mattia, Kadıköy'deki hareketli bir sokak pazarında saldırıya uğradıktan sonra yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Minguzzi, 15 yaşındaki B. B. tarafından beş kez bıçaklandı. Bıçak darbeleriyle yere düşen Mattia, 16 yaşındaki U. B. tarafından tekmelenerek devam eden şiddete maruz kaldı. Saldırıdan bir gün sonra Mattia'nın beyin ölümünün gerçekleşmiş olduğu bildirildi.

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