Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

18.02.2020 00:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 00:26

Heyecanla beklenen bilim kurgu ve aksiyon konulu Matrix 4 filmi setinden yeni bir görüntü sızdırıldı. Görüntüde yer alan ipuçları; Trinity'nin (Carrie-Anne Moss) orijinal üçlemede Neo'nun (Keanu Reeves) sahip olduğuna benzer yeni güçleri elde etmiş olabileceğine işaret ediyor.

TRINITY DAHA DA GÜÇLENECEK

Setten paylaşılan görüntü, Trinity'nin Neo'ya uçmayı öğrettiğine dair yorumları da beraberinde getirdi. Zira, söz konusu karelerde oyuncular (ya da dublörleri) bir binadan aşağı atlıyor, havada durup süzülmelerinin ardından Trinity, Neo'nun elini tutuyor ve göğe doğru yükseliyorlar. Matrix'in son serisinde karşımızda farklı güçlere sahip bir Trinity bulabiliriz

MORPHEUS YİNE NEO'NUN YANINDA

Morpheus'un yeni uyanmış bir Neo'ya Matrix'i nasıl kontrol edeceğini öğrettiği ve insanüstü eylemler gerçekleştirmesine izin verdiği bir sahne de görüntüde yer alıyor.

Warner Bros yapımı Matrix 4 filminin 21 Mayıs 2021'de gösterime gireceğini de belirtelim.