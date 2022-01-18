Dizinin yayımlanan bölümünde Han'ı bir odaya kitleyen Mazo hakkında aramalar devam etmekte. Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı Mazo kim, gerçek adı nedir? Armağan Oğuz kimdir? sorularının yanıtı bu kapsamda araştırılıyor. Dizide Han'a takıntılı olan bir role hayat veren isim hakkında soruların yanıtlarını sizler için derledik...

Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı Mazo kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda rol alan isimler araştırılıyor. Mazo Oğuz karakteri son bölümlere damga vuran isim oluyor. Peki, Armağan Oğuz kimdir?

MASUMLAR APARTMANI YENİ OYUNCU KİM?

Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisinde Mazo karakteri ile ekrana geliyor.Mazo karakterini Armağan Oğuz canlandırmakta.

ARMAĞAN OĞUZ KİMDİR?

Oğuz, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2004'te İstanbul Erkek Lisesi'nden ve ardından Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldu. "2008 Best Model of Türkiye" ödülünü aldı ve aynı sene "Best Model of the World" yarışmasında Türkiye' ye ikincilik ödülünü getirdi. Sonrasında New York'a yerleşti ardından kariyerini New York Film Academy'de aldığı sinema oyunculuğu eğitimiyle sürdürdü.

Hem model olarak görev alırken bir yandan da oyunculuk yapmaya başladı. 2011'de New York Fashion Week'te yer aldı. Ardından oyuncu olarak Amerika'da bazı okul projelerinde ve bağımsız filmlerde roller aldı. Oyunculuk eğitimimi Hollywood Film Akademisi'nde tamamladı. 2012 yılında Türkiye'ye döndü. Dağ 2'de rol aldı. Oyuncu 1,92 boyunda ve 83 kilodur.

DİZİLERİ

Masumlar Apartmanı – TRT1 (2021)

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı – TRT1 (2021)

Kuzey Yıldızı (2020)

Diriliş Ertuğrul (2019)

Börü (2018)

Fİ (2016-17)

Ah Neriman (2014)

İnadına Yaşamak (2013)

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