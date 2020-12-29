Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı fragmanı izle!
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı fragmanı izle!

29.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:22
Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı fragmanı izle!

16. bölümü ile ekranlara gelecek Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu nedir? Masumlar Apartmanı fragmanı izle!

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanmıştır. Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı fragmanı izle!

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı Salı akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar. Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.

Bu sırada Haluk'tan gelen bir haber, Ege'yi derinden sarsar. İnci'nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.

Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder. Naci ise Safiye'nin onu istemediğine artık emindir. Umutları tükenir ve bir karar alır. Ancak beklenmedik bir işaret işin rengini değiştirir.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Birkan Sokullu Han Derenoğlu

Farah Zeynep Abdullah İnci Özdemir

Ezgi Mola Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar Gülben Derenoğlu

Gizem Katmer Neriman Derenoğlu

Metin Çoşkun Hikmet Derenoğlu

Açelya Devrim Yılhan Hasibe Derenoğlu

Tansel Öngel Naci

Atilla Şendil Memduh

Emir Özden Ege Özdemir

Mert Asutay Haluk Özdemir

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