Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı izle!
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı izle!

02.12.2020 00:27 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:30
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Türk dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı izle!

Masumlar Apartmanı 12. bölüm ile ekrana gelen Masumlar Apartmanı izleyici etkilemeyi başardı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ!

Safiye'nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe' nin gölgesi Safiye'ye rahat vermez, Naci'den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir.

Han'ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci'yle aralarındaki bağ kuvvetlenir. Han Gülben'in Esat'a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar. Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.

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