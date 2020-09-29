Masumlar Apartmanı Sezen Aksu - Biliyorsun şarkısı sözleri!
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Masumlar Apartmanı Sezen Aksu - Biliyorsun şarkısı sözleri!

29.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 22:52
Masumlar Apartmanı Sezen Aksu - Biliyorsun şarkısı sözleri!

Minik Serçe Sezen Aksu'nun - Biliyorsun şarkısı, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgi odağı oldu. Peki, Masumlar Apartmanı Sezen Aksu - Biliyorsun şarkısı sözleri nedir?

Sezen Aksu'nun "Biliyorsun" şarkısı müzikseverlerin beğenisini tpluyor. Masumlar Apartmanı dizisi ile tekrar gündeme gelen "Biliyorsun" şarkısı hakkında Masumlar Apartmanı Sezen Aksu - Biliyorsun şarkısı sözleri, konusu araştırıldı. İşte, Biliyorsun şarkısı sözleri

SEZEN AKSU BİLİYORSUN

Hayat bazen öyle insafsız ki

Küçük bir boşluğundan yakalar

Hissettirmez en zayıf anında

Seni ta yüreğinden yaralar

Ellerin, kolların bağlansa da

Başında kasırgalar kopsa da

Sen tüm gücünle karşı koysan da

Seni acımasız sevdaya salar

Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun

Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun

Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım

Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun

Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun

Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun

Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım

Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun

Haklısın, biraz geç karşılaştık

Oysa hiç konuşmadan anlaştık

Bazı şeyler var ki söylenmiyor

Biz senle sözleri susarak aştık

İnsan acılarla kıvransa da

Ve o aşkta bir daha doğsa da

Dünyasını yeniden kursa da

Düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar

Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun

Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun

Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım

Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun

Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun

Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun

Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım

Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun

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