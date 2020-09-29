Masumlar Apartmanı Sezen Aksu - Biliyorsun şarkısı sözleri!
Minik Serçe Sezen Aksu'nun - Biliyorsun şarkısı, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgi odağı oldu. Peki, Masumlar Apartmanı Sezen Aksu - Biliyorsun şarkısı sözleri nedir?
Sezen Aksu'nun "Biliyorsun" şarkısı müzikseverlerin beğenisini tpluyor. Masumlar Apartmanı dizisi ile tekrar gündeme gelen "Biliyorsun" şarkısı hakkında Masumlar Apartmanı Sezen Aksu - Biliyorsun şarkısı sözleri, konusu araştırıldı. İşte, Biliyorsun şarkısı sözleri
SEZEN AKSU BİLİYORSUN
Hayat bazen öyle insafsız ki
Küçük bir boşluğundan yakalar
Hissettirmez en zayıf anında
Seni ta yüreğinden yaralar
Ellerin, kolların bağlansa da
Başında kasırgalar kopsa da
Sen tüm gücünle karşı koysan da
Seni acımasız sevdaya salar
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun
Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım
Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun
Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım
Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun
Haklısın, biraz geç karşılaştık
Oysa hiç konuşmadan anlaştık
Bazı şeyler var ki söylenmiyor
Biz senle sözleri susarak aştık
İnsan acılarla kıvransa da
Ve o aşkta bir daha doğsa da
Dünyasını yeniden kursa da
Düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun
Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım
Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun
Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım
Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun