Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan dikkat çeken LGBT yorumu

Snob Magazin'de yer alan habere göre;& ;Masumlar Apartmanı'nda temizlik takıntısı ve aplantılı ahlak anlayışına sahip olan Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola, son ayların en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.

O KONUDA NE DÜŞÜNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Güzel oyuncunun son dönemde gündemi meşgul eden 'LGBT' polemiği hakkında ne düşündüğü ortaya çıktı.

CANLI YAYINI İZLEDİ

Ezgi Mola, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'un dün akşam Instagram'da canlı yayınlanan 'Mücbir Sebepler' adlı programını izleyenler arasındaydı.





Kaynak: Snob Magazin