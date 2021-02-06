Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan dikkat çeken LGBT yorumu
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, katıldığı canlı yayında dikkat çeken 'LGBT' yorumunda bulundu. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'de yer alan habere göre;& ;Masumlar Apartmanı'nda temizlik takıntısı ve aplantılı ahlak anlayışına sahip olan Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola, son ayların en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.
O KONUDA NE DÜŞÜNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Güzel oyuncunun son dönemde gündemi meşgul eden 'LGBT' polemiği hakkında ne düşündüğü ortaya çıktı.
CANLI YAYINI İZLEDİ
Ezgi Mola, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'un dün akşam Instagram'da canlı yayınlanan 'Mücbir Sebepler' adlı programını izleyenler arasındaydı.
Kaynak: Snob Magazin