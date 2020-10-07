Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi

07.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:40
Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi

İlk bölümden geniş bir hayran kitlesine ulaşan Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncusu Birkan Sokullu, Arnavutköy'de sosyetik sevgilisiyle görüntülendi.

Önceki akşam sevgilisi Eda Gürkaynak ile bir mekandan çıkarken ayaküstü kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah ile başrolünü paylaştığı Masumlar Apartmanı hakkında konuştu. Dizinin ilk yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasına değinen Sokullu, 'Diziye gelen tepkiler şuanda çok güzel. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz'' dedi.

PROJELERİ DEĞERLENDİRİYOR

Dijital platform için gelen projeleri de değerlendirdiğini söyleyen oyuncu, daha sonra bindiği taksi ile evinin yolunu tuttu. Genç çiftin kameraları görünce heyecanlanması da dikkatlerden kaçmadı.

Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Melania Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Özgü Namal Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Ekim Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 11:39:44. #1.15#
title