Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor
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Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor

26.10.2020 09:05 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:38

Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 7. bölümden 2. fragman yayınlandı. Evlerinde babasıyla İnci'yi sarmaş dolaş otururken gören Safiye çılgına dönüyor. İnci'nin yanlış anlaşıldığını söylemek için yanına gittiği Safiye'ye dokunması da gerginliği iyice tırmandırdı.

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde ailenin babası Hikmet'in rahatsızlığı yeniden belirti gösteriyor. Han, Gülben ve Safiye ise babasıyla birlikte oturan ve ona sarılan İnci'yi kendi evlerinde görünce büyük şok yaşıyor.

SAFİYE TEMİZLİK KRİZİNE GİRİYOR

Safiye "Ben öldüreceğim bu kızı" diye bağırırken, İnci'nin kendine dokunmasıyla temizlik krizine giriyor. Diğer yandan ise İnci'nin babasının ortadan kaybolması bütün şüpheleri Han'ın üzerine çekiyor. Gece Han'ın peşine düşen İnci gördükleri karşısında büyük şok yaşıyor. İnci'nin "Demek gizlediğin şey buymuş" sözleri üzerine Han ise "Evet babanı öldürüp bir çuvalın içine koydum. Şimdi de boğazın dibinde" diyor.

Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hikmet'in İnci ve Han'ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı'nda deprem etkisi yaratır. Safiye'nin İnci'yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han'a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han'ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.

Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci'nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han'ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir. Safiye'nin yaptığı plan Gülben'in zor anlar yaşamasına sebep olur.

Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor
Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor

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