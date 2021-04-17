Masumlar Apartmanı'nın 30. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci ve Esra, kazan dairesine iniyor

Salı günü akşamlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kazan dairesinde saldırıya uğrayan Esra, her şeyi İnci'ye anlatıyor. İkili, kazan dairesine giderek kimin zorla orada tutulduğunu öğreniyor.

Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı'ndan beklenen fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı ile heyecan doruğa yükseldi.

SAFİYE YİNE ZORLAR YAŞIYOR

Yeni bölüm fragmanında kapıcı Bayram, Naci'nin klarnetini Safiye'ye teslim etmek istiyor. Ancak yaşadıklarını ve annesinin hayalini gören Safiye, zor anlar yaşıyor. Han'ın psikologda tartıştığı kişi evlerinin önüne kadar gelerek Gülben'i korkutuyor.

İNCİ VE ESRA KAZAN DAİRESİNE İNİYOR

Gelen seslerden dolayı indiği kazan dairesinde başında vurularak bayıltılan Esra, yeni bölümde yaşadıklarını İnci'yi anlatarak zorla tutulan kişinin Esat olabileceğini söylüyor. Bunun üzerine kazan dairesine inen İnci ve Esra'nın Han'ın zincirlediği kişiyi görüp görmeyeceği ise merak konusu oldu.