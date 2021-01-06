Masumlar Apartmanı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor
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Masumlar Apartmanı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor

06.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:27

Yeni yılın ilk haftasında ekrana ara veren Masumlar Apartmanı dizisinin merakla beklenen 17. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Han ve İnci'nin evlendiğini öğrenince çılgına dönen Safiye, sinir krizi geçirerek evin altını üstüne getiriyor.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın 12 Ocak Salı günü yayınlanacak bölümde nefes kesen anlar yaşanacak.

SAFİYE KANLAR İÇİNDE KALIYOR

İlk aşkı Naci'yle yakınlaşmaya başlayan Safiye, dizinin yeni bölümünde Naci ve karısını karşısında görünce büyük bir şok yaşıyor. İnci'yle evli olduğunu öğrendiği kardeşi Han'ı evden gönderen Safiye, sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları ve annesinin fotoğrafını kırıyor. Kanlar içinde kalan ablasını gören Han ise yardımlarına koşuyor.

Masumlar Apartmanı'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor

Diğer yandan ise fragmanda Naci'nin "Hiç bir şey geçmeyecek. Ölüyorum ben" sözleri dikkat çekiyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İlk aşkının evli olduğunu öğrendikten sonra büyük bir şok yaşayan Safiye'nin davranışları değişti. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atmaya kalkıştı. Ancak bu adımı Han'ın geçmişiyle yüzleşmesine neden oldu.

Masumlar Apartmanı'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor

Bu sırada babasının sağlık durumunun kötü olduğunu duyan Ege, derinden sarsıldı. Ablasının babasına karşı soğukluğundan rahatsız olan Ege, sert bir tepki gösterdi.

Masumlar Apartmanı'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor
Masumlar Apartmanı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor
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