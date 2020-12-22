Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? 22 Aralık Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde ne olacak?

Masumlar Apartmanı yayınlandığı her bölüm ile oldukça dikkat çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI SAAT KAÇTA?

Masumalar Apartmanı sevilen oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesi ile Salı günleri 20.00'da TRT 1'de seyirci karşısına çıkıyor. Bugün, 22 Aralık'ta da yepyeni bölümü ile seyirci karşısında. Bugün 15. bölümü ekranlara gelecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE (15. BÖLÜMDE) NELER OLACAK?

Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar.Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.

Bu sırada Haluk'tan gelen bir haber Ege'yi derinden sarsar.İnci'nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.

Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder. Naci ise Safiye'nin onu istemediğine artık emindir. Umutları tükenir ve bir karar alır. Ancak beklenmedik bir işaret işin rengini değiştirir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE (14. BÖLÜMDE) NELER OLDU?

Han, Naci'nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir.Bu, Naci'ye daha da bilenmesini sağlar. Esat'tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.

İnci, Memduh'un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci'nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.

Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye'yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye'ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.

MASUMLAR APARTMANI 14. BÖLÜM İZLE...

MASUNLAR APARTMANI GENEL HİKAYE NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola)ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan "Masumlar Apartmanı" dizisi her salı akşamı TRT 1'de.