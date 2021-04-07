Masumlar Apartmanı'nda nefes kesen sahne! Han, kazan dairesinde birini saklıyor
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Masumlar Apartmanı'nda nefes kesen sahne! Han, kazan dairesinde birini saklıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda psikiyatra gitmeye devam eden Han'ın çocukluğunda yaşadığı kazan dairesi ve fare travmaları ortaya çıktı. Bölümün sonunda ise Han'ın kazan dairesine düzenli olarak yemek götürdüğü izleyicileri şaşkına çevirdi. Han'ın orada kimi zincirle tuttuğu ise henüz bilinmiyor.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, milli maç nedeniyle bir haftalık ekran arasından sonra seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın dün akşam ekrana gelen 28. bölümünde ilginç anlar yaşandı.

HAN, ESAT'I KOVDU

Masumlar Apartmanı son bölümde evdeki herkesin farklı farklı hareket etmesi Safiye'yi bile çileden çıkardı. Han ise İnci'nin zorlamasıyla psikiyatra gitmeye devam etti. Han'ın ise Esat'ı Gülben'den uzak durması için tehdit ettiği ve şirketten kovduğu da ortaya çıktı.

Masumlar Apartmanı'nda nefes kesen sahne! Han, kazan dairesinde birini saklıyor

GÜLBEN KENDİNİ TUVALETE KAPATTI

Öğle uykusunda altına kaçıran Gülben, radikal bir karar alarak tuvalette yaşamaya başladı. Gülben'in bu kararı ise İnci, Safiye ve Han'ı zor durumda bıraktı.

Masumlar Apartmanı'nda nefes kesen sahne! Han, kazan dairesinde birini saklıyor

Kardeşlerin alzheimer hastası babası ise Gülben'in idrar kaçırdığı çarşafları bularak karıştırmaya başladı. Bu esnada tuvalette olan Gülben ise yeni bir travma yaşadı.

Masumlar Apartmanı'nda nefes kesen sahne! Han, kazan dairesinde birini saklıyor

HAN, KAZAN DAİRESİNDE BİRİNE BAKIYOR

Tüm bunların yanı sıra bölümün sonunda yaşananlar ise izleyicileri korkuttu. Han'ın fobisi olduğu kazan dairesinde birine sürekli yemek götürdüğü ortaya çıktı. Han'ın yemek götürdüğü kişinin kim olduğu ya da böyle birinin olup olmadığı ise diğer bölümlerde ortaya çıkacak.

Masumlar Apartmanı'nda nefes kesen sahne! Han, kazan dairesinde birini saklıyor
Masumlar Apartmanı'nda nefes kesen sahne! Han, kazan dairesinde birini saklıyor
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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