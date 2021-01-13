Masumlar Apartmanı'nda çok konuşulan sahne! Ezgi Mola, performansıyla izleyicilerden tam not aldı

Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın oynadığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst etti.

HAN VE İNCİ'NİN BÜYÜK SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana geldiler. İnci'nin dedesi Memduh'un karşısına çıkan Han ve İnci evliliklerini açıklamak üzereyken Safiye kapıya dayandı. Memduh'a Han ve İnci'nin evlendiklerini söyleyen Safiye düğün fotoğrafını da gösterdi. Bu olaylardan sonra ise Han ve Safiye kavga etti. Safiye Han'ı evden kovdu. İnci de dedesinin ağır sözleriyle evden ayrıldı.

SAFİYE, NACİ'NİN EVLİLİĞİNİ ÖĞRENDİ

Diğer yandan ise Safiye'nin eski aşkı Naci'nin ölümcül bir hastalığın pençesinde olduğu ortaya çıktı. Naci'nin eski eşi ve aynı zamanda Safiye'nin de lise arkadaşı olan Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırdı. Safiye'nin kapısına giden Gülru, Naci'yle uzun yıllar evli kaldıklarını ve bir kız çocukları olduğunu açıkladı.

SAFİYE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Naci'nin evliliğini öğrenen Safiye ise annesinin hayalinin de sözleriyle evde sinir krizi geçirdi. Annesinin hayalinin kafasından çıkmasını isteyen Safiye, evde ne var ne yoksa kırıp dökerken kafasını da duvarlara vurarak kendini yaraladı. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi durduramayınca Han'dan yardım istedi. Eve koşan Han ise ablasını güçlükle sakinleştirdi.

HAN'IN KARARI İNCİ'Yİ YIKTI

Safiye'ye sarılan Han hiç bir yere gitmeyeceğini ve hep birlikte bu evde kalacaklarını söyledi. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrendi. İnci, Han'ın aldığı kararla gözyaşlarına boğuldu. Finalde ise Han'ın İnci'nin eski sevgilisi Uygar hakkındaki sözleri de İnci'yi bir kez daha yıktı.

EZGİ MOLA'NIN OYUNCULUĞU PARMAK ISIRTTI

Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin sinir krizi geçirdiği anlar sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Ezgi Mola için yapılan bazı yorumlar...