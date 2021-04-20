Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir? Şimdi Uzaklardasın şarkı sözleri nelerdir? Zeki Müren Şimdi Uzaklardasın şarkısı sözleri nedir?
Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir? Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı sözleri nelerdir? Zeki Müren Şimdi Uzaklardasın şarkısı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde...
Masumlar Apartmanı'nı izleyenler yeni bölümde çalan şarkının sözlerini merak etti. Şimdi Uzaklardasın sözleri ile başlayan şarkının devamını merak edenler,Şimdi Uzaklardasın şarkı sözleri nelerdir? Zeki Müren Şimdi Uzaklardasın şarkısı sözleri nedir?Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir, gibi aramalar yaptı.
MASUMLAR APARTMANI'NDA ÇALAN ŞARKININ SÖZLERİ NEDİR?
Masumlar Aparatmanı'nda çalan şarkının adı Şimdi Uzaklardasın'dır. Zeki Müren seslendirmiştir.
ŞİMDİ UZAKLARDASIN
Zeki Müren
Şimdi uzaklardasın
Gönül hicranla doldu
Şimdi uzaklardasın
Gönül hicranla doldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
Sevda bahçelerinin
Çiçekleri hep soldu
Çiçekleri hep soldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu