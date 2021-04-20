Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir? Şimdi Uzaklardasın şarkı sözleri nelerdir? Zeki Müren Şimdi Uzaklardasın şarkısı sözleri nedir?
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Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir? Şimdi Uzaklardasın şarkı sözleri nelerdir? Zeki Müren Şimdi Uzaklardasın şarkısı sözleri nedir?

Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir? Şimdi Uzaklardasın şarkı sözleri nelerdir? Zeki Müren Şimdi Uzaklardasın şarkısı sözleri nedir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir? Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı sözleri nelerdir? Zeki Müren Şimdi Uzaklardasın şarkısı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

Masumlar Apartmanı'nı izleyenler yeni bölümde çalan şarkının sözlerini merak etti. Şimdi Uzaklardasın sözleri ile başlayan şarkının devamını merak edenler,Şimdi Uzaklardasın şarkı sözleri nelerdir? Zeki Müren Şimdi Uzaklardasın şarkısı sözleri nedir?Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı nedir, gibi aramalar yaptı.

MASUMLAR APARTMANI'NDA ÇALAN ŞARKININ SÖZLERİ NEDİR?

Masumlar Aparatmanı'nda çalan şarkının adı Şimdi Uzaklardasın'dır. Zeki Müren seslendirmiştir.

ŞİMDİ UZAKLARDASIN

Zeki Müren

Şimdi uzaklardasın

Gönül hicranla doldu

Şimdi uzaklardasın

Gönül hicranla doldu

Hiç ayrılamam derken

Kavuşmak hayal oldu

Hiç ayrılamam derken

Kavuşmak hayal oldu

Sevda bahçelerinin

Çiçekleri hep soldu

Çiçekleri hep soldu

Hiç ayrılamam derken

Kavuşmak hayal oldu

Hiç ayrılamam derken

Kavuşmak hayal oldu

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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