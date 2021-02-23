Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmani Naci ölecek mi? Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziden ayrıldı mı?

TRT1 ekranlarının sevilerek izlenen Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 1 haftadır yayınlanan fragmanla, insanlar Masumlar Apartmanı'nda Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziden ayrılıyor mı?

Yılın en sevilen ve en çok seyredilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümüyle TRT1 ekranlarına gelecek. Masumlar Apartmanı son bölümü izleyenler Naci'nin Safiye'yle sinemadayken fenalaşıp filmden çıkması ve kötü olması üzerine Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziden ayrılıyor mı? soruları gündeme geldi!

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLÜYOR MU? ÖLECEK Mİ?

Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Safiye'nin ilk aşkı rolüyle Naci yani Tansel Öngel diziye birkaç hafta önce dahil olmuştu. Masum aşkları ve hatıraları ile Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin aşkı izleyenleri çok duygulandırdı! Ayrıca Safiye'nin yumuşaması, takıntılarının azalması ve sevgi duygusunun öne çıkması izleyenleri sevindiriyordu ki, diziden kötü bir haber geldi. Masumlar Apartmanı Naci'nin hasta olduğu zaten anlaşılıyordu ve Naci'nin öleceği söyleniyordu! Masumlar Apartmanı Naci ölecek haberleri özellikle son fragmanla tekrar gündeme geldi. Naci'nin ölmesinin ardından Masumlar Apartmanı Naci'si Tansu Öngel diziden ayrılacak.