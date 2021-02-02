Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu?
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Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu?

02.02.2021 22:06 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:09
Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu?

TRT1 ekranlarının sevilerek izlenen Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Uzun zamandır izleyiciler Masumlar Apartmanı'nda Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu?

Yılın en sevilen ve en çok seyredilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümüyle TRT1 ekranlarına geldi. Artık az bir zamanı kaldığını her fırsatta dile getiren Naci, hala Safiye'ye ulaşmanın bir yolunu bulamadı. İz

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLECEK Mİ?

Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Safiye'nin ilk aşkı rolüyle Naci yani Tansel Öngel diziye birkaç hafta önce dahil olmuştu. Masum aşkları ve hatıraları ile Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin aşkı izleyenleri çok duygulandırdı! Ayrıca Safiye'nin yumuşaması, takıntılarının azalması ve sevgi duygusunun öne çıkması izleyenleri sevindiriyordu ki, Safiye Naci'nin eski en yakın arkadaşıyla evlenmesi ve çocuğunun olduğunu öğrendi.

Masumlar Apartmanı Naci, Safiye'ye kavuşmak ve ölmeden onunla olmak için geri dönmüştü. Masumlar Apartmanı Naci'nin hasta olduğu zaten anlaşılıyordu ve Naci'nin öleceği söyleniyordu! Masumlar Apartmanı Naci ölecek haberleri özellikle son fragmanla tekrar gündeme geldi. Naci'nin ölüyorum ben demesi, karakterinin öleceğini doğruladı. Hasta olan Naci'nin ne zaman öleceği ise henüz belli değil.

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