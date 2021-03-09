Masumlar Apartmanı İnci'nin babası kim? Masumlar Apartmanı İnci'nin babası gerçek ismi nedir? Mert Asutay kim?

Salı akşamları TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı İnci'nin babası kim? Mert Asutay kim? Masumlar Apartmanı İnci'nin babası gerçek ismi nedir? Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

Masumlar Apartmanı dizisine veda eden başarılı isim Masumlar Apartmanı İnci'nin babası kim? Mert Asutay kim? Masumlar Apartmanı İnci'nin babasıgerçek ismi nedir?

MASUMLAR APARTMANI İNCİ'NİN BABASI KİM?

Yayınlanan son bölümde diziye veda eden karakteri, başarılı oyuncu Mert Asutay canlandırmakta. Mert Asutay ile ilgili detaylar haberimizde.

MERT ASUTAY KİM?

Mert Asutay (d. 15 Ağustos 1968), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

1978'de çocuk tiyatrosuyla başladığı profesyonel tiyatro yaşamına, 1995'ten 2015'e kadar Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda devam etmiştir. 2016'dan beri, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaktadır. Birçok sinema, dizi ve tiyatro oyununda rol aldı, dizi, film ve dijital oyunlarda seslendirme çalışmalarında bulundu. Üstün Asutay'ın oğludur.