Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden çıktı mı?

TRT 1'in büyük bir beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam mükemmel oyunculuklarıyla izleyenleri mest etti. Dizinin başrol oyuncusu İnci'nin Han karakterine boşanma davası açması kafaları karıştırdı. Peki, Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah diziden çıktı mı?

TRT 1'in büyük bir beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam mükemmel oyunculuklarıyla izleyenlerimest etti. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan ve İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın Han karakterine boşanma davası açması kafaları karıştırdı. İnci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah diziden çıktı mı? İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrıldığı hakkından açıklama bulunmamaktadır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, sonunda Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan'la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl'dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci'yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci'nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.