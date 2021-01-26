Masumlar Apartmanı "Han" kimdir, gerçek adı ne? Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Birkan Sokullu filmleri ve dizileri!

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görüyor. Masumlar Apartmanı "Han" karakteri kimdir, gerçek adı ne? sorularını dizi severler merak ediyor. Peki, Masumlar Apartmanı'nda Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Birkan Sokullu filmleri ve dizileri!

TRT1'in yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun sevilen eseri "Madalyonun İçi" romanından uyarlamadır. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI "HAN" KİMDİR?

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve 35 yaşındadır. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi vardır.

Birkan Sokullu, 2003 yılında, Best Model of Turkey yarışmasında 3.'lük derecesi kazanmasının ardından televizyonlarda ilgi görmeye ve oyunculuk yapmaya başladı. Gossip Girl'ün Türkiye uyarlaması Küçük Sırlar dizisinde hayat verdiği Demir karakterinden sonra büyük bir üne kavuştu. 13 Temmuz 2012'de oyuncu Aslı Enver ile evlendi ve 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandı.

BİRKAN SOKULLU DİZİLERİ

2008 | Küçük Kadınlar | Ayaz

2008 | Elif | Mustafa

2009 - 2010 | Melekler Korusun | Levent

2010 - 2011 | Küçük Sırlar | Demir

2012 | Uçurum | Ulaş

2013 | Fatih | Şehzade Mustafa

2014 | Kurt Seyit ve Şura | Petro

2016 - 2017 | Hayat Şarkısı | Kerim Cevher

2017 | Yüz Yüze | Cihangir

2019 | Bir Aile Hikayesi | Berk Güneş

2020 | Ya İstiklal Ya Ölüm | Topkapılı Cambaz Mehmet Bey

2020 | Masumlar Apartmanı | Han Derenoğlu

Dijital

2018 | Yaşamayanlar | Numel

2020 | Rise of Empires: Ottoman | Giovanni Giustiniani |