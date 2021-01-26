Masumlar Apartmanı "Gülben" kimdir, gerçek adı ne? Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Dizdar filmleri ve dizileri!

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görüyor. Masumlar Apartmanı "Gülben" karakteri kimdir, gerçek adı ne? sorularını dizi severler merak ediyor. Peki, Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Dizdar filmleri ve dizileri!

TRT1'in yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun sevilen eseri "Madalyonun İçi" romanından uyarlamadır. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KİMDİR?

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye'nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğdu. 34 yaşındaki Dizdar, aslen İzmirlidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlendi.

MERVE DİZDAR TİYATRO OYUNLARI

2010 Çok Yaşa Dünya

2010 - 2011 Bir Tutam Hayat

2011 - 2012 Titus Andronicus

2012 Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar

2013 Bir İnfazın Portresi

2013 Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (Müzikal)

2014 Kuşlar

2017 Yutmak

MERVE DİZDAR FİLMOGRAFİ

Diziler:

2020 Masumlar Apartmanı )Gülben Derenoğlu)

2020 Mucize Doktor (Damla)

2017 Vatanım Sensin (Efsun)

2017 7Yüz (Nihal)BluTV

2017 Yüz Yüze (Yeşim)

2015 Kertenkele (İrem)

2015 Kırgın Çiçekler (İrem)

2014 Beş Kardeş (Fatma)

2014 Çılgın Dersane Üniversitede (Astrolog Özge)

2013 Doksanlar (Selin)

2013 Bir Yastıkta (Yeliz)

2010 Kavak Yelleri (Saliha)

Sinema

2020 Eltilerin Savaşı (Gizem)

2019 Bir Aşk İki Hayat (Sema Yaşar)

2016 Yok Artık 2 (Buket)

2013 Mandıra Filozofu (Sekreter)

2011 Bir Ses Böler Geceyi