Masumlar Apartmanı Gülben kim? Masumlar Apartmanı Gülben gerçek adı ne? Merve Dizdar kim?
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Masumlar Apartmanı Gülben kim? Masumlar Apartmanı Gülben gerçek adı ne? Merve Dizdar kim?

09.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:01
Masumlar Apartmanı Gülben kim? Masumlar Apartmanı Gülben gerçek adı ne? Merve Dizdar kim?

Salı günleri TRT ekranlarında yayınlanan psikoloji türündeki dizi Masumlar Apartmanı Gülben kim? Masumlar Apartmanı Gülben gerçek adı ne? Merve Dizdar kim? Merve Dizdar eşi kim?

Oyunculuk performansı ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı Gülben kim? Masumlar Apartmanı Gülben gerçek adı ne? Merve Dizdar kim? Merve Dizdar dizileri!

MERVE DİZDAR KİM?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğdu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Merve Dizdar, Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Merve Dizdar, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Gürhan Altundaşar ile evlidir.

MERVE DİZDAR DİZİLERİ

2020 Mucize Doktor Damla Fox

2017 Vatanım Sensin Efsun Kanal D

2017 7 Yüz (Büyük Günahlar) Nihal BluTV

2015 Kertenkele İrem Atv

2015 Kırgın Çiçekler İrem Atv Konuk Oyuncu

2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D

2015 Çılgın Dershane Üniversitede Astrolog Özge Show TV

2013 Doksanlar Selin Atv

2013 Bir Yastıkta Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1

2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu

2012 Kavak Yelleri Saliha

2020 Masumlar Apartmanı Gülben TRT

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