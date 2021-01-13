Masumlar Apartmanı Esra kimdir, gerçek adı ne? Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında? Esra Ruşan evli mi, eşi kim?
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Masumlar Apartmanı Esra kimdir, gerçek adı ne? Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında? Esra Ruşan evli mi, eşi kim?

13.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:25
Masumlar Apartmanı Esra kimdir, gerçek adı ne? Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında? Esra Ruşan evli mi, eşi kim?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin en yakın arkadaşı olan Esra karakteri merak ediliyor. Bugünkü bölümün ardından Masumlar Apartmanı Esra kimdir, gerçek adı ne? Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında? Esra Ruşan evli mi, eşi kim? soruları araştırılıyor! İşte detaylar!

"Arka Sokaklar" ve "Vatanım Sensin" gibi dizilerin ardından "Masumlar Apartmanı" dizisinde İnci karakterinin en yakın arkadaşını canlandıran Esra karakteri sosyal medyada gündem oldu. Masumlar Apartmanı Esra kimdir, gerçek adı ne? Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında? Esra Ruşan evli mi, eşi kim? soruları araştırılıyor!

ESRA RUŞAN KİMDİR?

Esra Ruşen, 1983 yılında Kars'ta dünyaya gelmiştir. Esra Ruşan 38 yaşındadır ve Yaz adlı bir kız çocuğu bulunmaktadır. Oyuncu Esra Ruşan, yönetmen Fatih Kızılgök'ün eski eşidir. Çift 6 yıllık evliliklerini tek celsede 2020 yılında sonlandırmıştır.

Esra Ruşan, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başlayan Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide yer oynamıştır. .2012 yılında Ustura Kemal'de rol alan oyuncu, şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'nin en yakın arkadaşı Esra karakterini canlandırmaktadır.

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