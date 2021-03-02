Masumlar Apartmanı Esra kim? Esra Ruşan kaç yaşında, nereli? Esra Ruşan dizileri!

Masumlar Apartmanı dizisinde başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı Esra kim? Esra Ruşan kaç yaşında, nereli? Esra Ruşan dizileri! Esra Ruşan evli mi? Esra Ruşan eşi kim?

Masumlar Apartmanı dizisinde başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı Esra kim? Esra Ruşan kaç yaşında, nereli? Esra Ruşan dizileri! Esra Ruşan evli mi? Esra Ruşan eşi kim?

MASUMLAR APARTMANI ESRA KİM?

Her Salı TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Esra karakteri dikkat çekmekte. Dizide Esra karakterine başarılı isim Esra Ruşan hayat vermekte.

ESRA RUŞAN KİMDİR?

Esra Ruşen, 1983 yılında Kars'ta dünyaya gelmiştir. Esra Ruşan 38 yaşındadır ve Yaz adlı bir kız çocuğu bulunmaktadır. Oyuncu Esra Ruşan, yönetmen Fatih Kızılgök'ün eski eşidir. Çift 6 yıllık evliliklerini tek celsede 2020 yılında sonlandırmıştır. Esra Ruşan, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başlayan Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide yer oynamıştır. .2012 yılında Ustura Kemal'de rol alan oyuncu, şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'nin en yakın arkadaşı Esra karakterini canlandırmaktadır.