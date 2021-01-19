Masumlar Apartmanı Ege kimdir? Masumlar Apartmanı Ege'yi canlandıran Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında ve nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Masumlar Apartmanı Ege kimdir? Masumlar Apartmanı Ege'yi canlandıran Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında ve nereli?

19.01.2021 23:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 23:32
Masumlar Apartmanı Ege kimdir? Masumlar Apartmanı Ege'yi canlandıran Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında ve nereli?

TRT1'in en çok izlenen ve çok sevilen dizisi olan Masumlar Apartmanı, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Masumlar Apartmanı'nda Ege karakterini canlandıran Emir Özden, sosyal medyada ilgi görüyor. Peki, Masumlar Apartmanı Ege kimdir? Masumlar Apartmanı Ege'yi canlandıran Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'de bu sezon başlayan ve başladığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde, Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin kardeşi Ege karakteri büyük ilgi görüyor. Peki, Masumlar Apartmanı Ege kimdir, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı Ege'yi canlandıran Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında ve nereli?

MASUMLAR APARTMANI EGE KİMDİR? EMİR ÖZDEN KİMDİR?

Emir Özden, 21 Ekim 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 24 yıl yaşında yaşındadır. 1.68 boyundaki Emir Özden, Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamış ve ardından Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne devam etmiştir. Kanatsız Kuşlar dizisi ile tanınmaya başlayan Emir Özden, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde, Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin kardeşi Ege karakteri büyük ilgi görüyor.

Emir Özden'in Yer Aldığı Diziler

  • 2020 – Masumlar Apartmanı (Ege)
  • 2017 – Kanatsız Kuşlar (Emre)
  • 2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Kömür)
  • 2015 – Poyraz Karayel
  • 2014 – Not Defteri
  • 2013 – Böyle Bitmesin
  • 2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Demet Şener Bülent Ersoy Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masumlar Apartmanı Ege kimdir? Masumlar Apartmanı Ege'yi canlandıran Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında ve nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 23:34:19. #1.15#
title