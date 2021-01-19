Masumlar Apartmanı Ege kimdir? Masumlar Apartmanı Ege'yi canlandıran Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında ve nereli?

TRT1'in en çok izlenen ve çok sevilen dizisi olan Masumlar Apartmanı, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Masumlar Apartmanı'nda Ege karakterini canlandıran Emir Özden, sosyal medyada ilgi görüyor. Peki, Masumlar Apartmanı Ege kimdir? Masumlar Apartmanı Ege'yi canlandıran Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'de bu sezon başlayan ve başladığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde, Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin kardeşi Ege karakteri büyük ilgi görüyor. Peki, Masumlar Apartmanı Ege kimdir, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı Ege'yi canlandıran Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında ve nereli?

MASUMLAR APARTMANI EGE KİMDİR? EMİR ÖZDEN KİMDİR?

Emir Özden, 21 Ekim 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 24 yıl yaşında yaşındadır. 1.68 boyundaki Emir Özden, Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamış ve ardından Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne devam etmiştir. Kanatsız Kuşlar dizisi ile tanınmaya başlayan Emir Özden, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde, Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin kardeşi Ege karakteri büyük ilgi görüyor.

Emir Özden'in Yer Aldığı Diziler