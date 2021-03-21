Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu hastanelik oldu
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Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu hastanelik oldu

21.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:29
Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu hastanelik oldu

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda, Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu, hastanelik oldu. Spor sonrası ayağını inciten Sokullu, "Korkulacak bir durum yok" diye konuştu.

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın yer aldığı TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Han karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan Birkan Sokullu, hayranlarını sağlık haberi ile korkuttu.

"ŞU ANDA İYİYİM"

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülenen Birkan Sokullu, sağlık durumu hakkında konuştu. Ayağını inciten Sokullu, "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim" dedi.

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