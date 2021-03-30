Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz izle!
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Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz izle!

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Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz izle!

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı ne zaman? Masumlar Apartmanı saat kaçta, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm kesintisiz izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM FRAGMANI

Dilek Ulusan
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