Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?
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Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

22.10.2020 22:09 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:16

TRT 1 ekranlarında Salı günü saat 20.00'da yayınlanan Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı!

MASUMLAR APARTMANI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Masumlar Apartmanı 6. bölüm final sahnesi ile herkesi şaşırttı. Yeni bölüm fragmanında ise İnci'nin güveni sarsıldı. Safiye'nin problemleri olduğunu düşünen İnci, bu durumu Han'a sorar.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşi Neriman'ı Ege ile birlikte gören Safiye çılgına döndü. Kardeşini, okul eşyaları, ilaçları ve kitaplarıyla birlikte zorla küvete sokan Safiye, hunharca Neriman'ı yıkamaya başladı. Korkunç manzarayı gören Gülben'in aklına ise benzer anları Safiye'ye yaşatan annesi geldi. Gülben ilk defa ablası Safiye'ye karşı koyarak kardeşini küvetten çıkardı.

MASUMLAR APARTMANI 6. BÖLÜM İZLE!

Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?
Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?
Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

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