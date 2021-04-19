Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 29. bölüm izle

Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı dizisinin 29. bölümü ardından Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı da yayınlandı. TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 30. bölüm izle

Masumlar Apartmanı 29. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 29. bölüm tamamı izle! TRT1 ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 29. bölüm seyret! Masumlar Apartmanı 29. bölüm tek parça izle! Masumlar Apartmanı 29. bölüm tamamı izle! Masumlar Apartmanı 29. son bölüm fragmanı izle.

MASUMLAR APARTMANI 30. bölüm FULL İZLE!

Masumlar Apartmanı dizisi TRT1 ekranlarında 29. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 29. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı 30. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASUMLAR APARTMANI 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 30. BÖLÜM ÖZETİ

Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar. Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir. Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.

MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜM İZLE

Masumlar Apartmanı 29. bölüm izlemek için tıklayınız!

MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜMDE NE OLDU?

Neriman'ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir. Evde durumlar iyice gerilir. İnci'nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder. Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibidir. Ege ise hem Neriman'ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınır.Gülben'in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Ancak her zamanki gibi Safiye'yle karşı karşıya gelir. Yağmur'un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han'ın canını sıkar. Esra ise Esat'a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlar. Kafasındaki şüphe son derece korkutucudur ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermez.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.